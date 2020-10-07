Polatlı'nın su sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'nın su sorununu çözmek için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'nın su sorununu çözmek için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlılara ilk müjdeyi geçtiğimiz aylarda vermiş, ardından ilçenin su sorununu çözecek Gerede suyunu getirme projesinin önce ihalesi yapılmıştı. Daha sonra da Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda hat boyunca 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz yapılacak. 83 kilometrelik hat boyunca ayrıca basıncın en yüksek olduğu ve en çok arızanın yaşandığı 100 metrelik kısımdaki (Polatlı Özyurt Mahallesi) bin 200 milimetre çapındaki borular yenileriyle değiştirilecek.

Polatlı'da bu çalışmalar kapsamında 4 günlük su kesintisi uygulanacağını ancak halkın kesintiden mağdur olmaması için farklı noktalardan ilçeye 50 tankerle su sevkiyatı yapılacağını söyleyen Başkan Yavaş, ASKİ tarafından 83 kilometrelik hat üzerinde vana odası, tahliye ve vantuz imalat çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti. Polatlı'nın dört bir tarafı 4 günlük su kesintisine ilişkin bilgilendirme afişleriyle donatılırken, ekonomik ömrünü tamamlayan ana isale hattında bakım ve onarım çalışması nedeniyle 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 23.00'dan 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 23.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Kesinti bilgisi anons araçlarıyla da ilçede duyurulmaya başlandı. Hat üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 83 kilometrelik ana isale hattı içindeki suyun tamamen boşaltılması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzükbaşı çok eski bir hat olduğu için sık sık arızalanıyor. Her arızada Ankara'dan gelen bu uzun hattaki suyun tamamı boşaltılıyor, arıza giderildikten sonra da tekrar su veriliyor. Bu da uzun süreli su kesintilerine neden oluyor. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte daha büyük aksaklıklara yol açmaması için şu an bu imalatları yapmamız gerekiyor. Amacımız geçtiğimiz ocak ayında yaşanan arızada olduğu gibi uzun süreli müdahaleye bir daha gerek duyulmamasıdır."

"Hastaneler ve askeri tesislerin deposu sürekli dolu olacak"

Vatandaşların 4 günlük su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamaması için ilçeye tankerlerle su takviyesi yapılacağını ve bu nedenle aşırı su depolamaya gerek olmadığını ifade eden Başkan Yavaş, "Biz bu arızayı verdiğimiz süreden daha erken bitirmek için gayret göstereceğiz. Askeri tesisler, hastaneler ve diğer sağlık merkezlerimizin depoları zaten sürekli dolu olacak. Onları sürekli tankerlerle destekleyeceğiz. Polatlı halkı için çok hızlı bir şekilde hareket edeceğiz" dedi.

"Halkın 5 kuruşunu zayi etmeyeceğiz"

Polatlı'nın susuzluktan dolayı 25 yıldır çektiği çileyi, öncelikli olarak mevcut hattın iyileştirilmesiyle en aza indireceklerinin altını çizen Başkan Yavaş, "İhalesini yaparak yer teslimini gerçekleştirdiğimiz İvedik-Temelli- Polatlı içme suyu projesi yapım çalışmalarına bu ay sonunda başlayacağız. 107 kilometre mesafeden 2-2,5 yıl içinde getirmeyi planladığımız kaliteli, temiz ve sağlıklı su musluklardan kesintisiz olarak akmaya başlayacak" diye konuştu.

Yüzükbaşı hattının periyodik bakımlarının zamanında gerektiği gibi yapılması durumunda hattın ömrünün bir bu kadar daha uzatılabileceğinin altını çizen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bu yatırımları halkımızın parası ile yapıyoruz. O yüzden de gözümüz gibi korumalıyız. Beş kuruşumuzu zayi etmemeliyiz. Polatlılıların son yıllarda çok sıkıntı çektiğini biliyoruz ancak biraz daha sabır istiyoruz. İvedik-Polatlı hattı bittikten sonra yaptığımız bu sınırlı rehabilitasyonu genişleterek Polatlı'mıza alternatif bir hat haline getireceğiz. Projelerimizde emeği geçen işçimizden genel müdüre kadar herkese teşekkür ediyorum."

Kesintiden etkilenecek yerler

Polatlı'ya yıllarca hizmet veren Yüzükbaşı iletim hattının 14 ana noktası başta olmak üzere yaklaşık 58 noktasında gerçekleştirilecek rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle uygulanacak olan su kesintisinden Polatlı ilçe merkezi, Karacaahmet, Yassıhüyük, Gençali, Aşağı ve Yukarı Ömerli, İğciler, Karailyas, Kocahacılı, Gümüşkaya, Yüzükbaşı, Eskipolatlı, Karapınar, Beylikköprü ve Basri mahalleleri etkilenecek. Başkan Yavaş, su kesintisini yazın yapmamak için çalışmaların üç kez ertelendiğini; harman zamanı, Kurban Bayramı ve pandemi süreci nedeniyle bu erteleme kararlarının alındığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı