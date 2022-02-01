Polatlı'nın ilk sanal fuarı POLTEK 25 Şubat'ta başlayacak

POLATLI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı Ticaret Odası (PTO) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler (İşverenler) Örgütleri Konfederasyonunca 25 Şubat-27 Mart'ta sanal fuar gerçekleştirilecek.

Polatlı Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Polatlı Ticaret Odası üyelerinin ürünlerinin tanıtılıp iş bağlantılarının yapılacağı "Polatlı Teknoloji Fuarı: POLTEK"e şu ana kadar 22 yabancı, 47 yerli firmanın sanal yükleme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fuara son başvuru tarihinin 10 Şubat olduğu aktarılan açıklamada, sanal fuara https://poltekdigital.globalpiyasa.com/tr/fairs.aspxcad adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Polatlı Teknoloji Fuarı'nın 25 Şubat'ta 7 dilde çeviri imkanıyla tüm dünyaya ulaşacağına işaret edilerek, fuara katılan firmaların 1 yıl boyunca sistem üzerinden ürünlerini pazarlama imkanına kavuşacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PTO Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı'nın ilk sanal uluslararası fuarını önemsediklerini belirterek, üyelerini POLTEK'e katılmaya davet etti.

POLTEK'le ilçenin sanayi ve teknoloji alanındaki gücünü ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak istediklerini ifade eden Sakarya, şunları kaydetti:

"Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile yürüttüğümüz sanal fuar organizasyonumuzla, üyelerimiz ürettikleri ürünleri dünyaya pazarına sunma imkanına kavuşacak, ihracat kapısını aralayacak. Sanal platformda oluşturulacak stantlarda fuara katılan üyelerimiz 1 ay boyunca fuarı istedikleri zaman ziyaret edip katılımcılar ile ikili görüşmeler yapabilecek. Bir yıl boyunca adlarına oluşturulan stantlarda ürünlerini pazarlayabilecek. Fiziki olarak gerçekleştirilen fuarlara katılım başta olmak üzere stant ücretleri gibi gider kalemlerinin yanı sıra maliyet açısından yorucu olan organizasyonlara nazaran üyelerimiz için bu platformda 1 ay boyunca hiç ücret talep edilemeyecek. Gerçekleştireceğimiz organizasyona katılmak isteyen üyelerimizin fuarda yer almaları için hala bir şansları olduğunu hatırlatmak istiyorum."