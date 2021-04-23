Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü

Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde geçiren yetim ve hasta çocuklara bayramı yaşattı.

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde geçiren yetim ve hasta çocuklara bayramı yaşattı.

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Gönüllüleri, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü. Şube Yetkilileri, Polatlı'da yetim çocuklara evlerine giderek bisiklet hediye etti.

Kızılay gönüllüleri, Polatlı Avcılar ve Arama Kurtarma Derneği ve Polisler ile birlikte Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi görev çocukları ziyaret etti. Çocuklara balon ve oyuncak hediye etti.

Türk Kızılayı Derneği Polatlı Şube Başkanı Bünyamın Ateş, "Yetim ve öksüz 21 adet çocuğumuza 21 adet bisikleti, sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine katkı sunmak ve geleceğe umutla bakmaları duasıyla hediye ediyoruz. Vatana millete hayırlı bireyler olmalarını temenni ediyoruz. Gelecek nesle de güzel bir örnek olmayı diliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü
Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü
Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü
Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:22:35. #1.15#

title