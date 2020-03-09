Polatlı içme suyu hattına neşter
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Polatlı içme suyu hattına neşter - Haberler
Polatlı, ASKİ, Yerel

Polatlı içme suyu hattına neşter

Polatlı içme suyu hattına neşter ASKİ Genel Müdürlüğü, Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı ilçesine su sağlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana odaları ve tahliye vanalarından oluşan imalatlara başladı.

09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:37
Polatlı içme suyu hattına neşter

Polatlı içme suyu hattına neşter

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı ilçesine su sağlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana odaları ve tahliye vanalarından oluşan imalatlara başladı.

Polatlı halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren ASKİ Genel Müdürlüğü, olası arızalara anında müdahale etme imkanı sağlayacak imalatları kısa sürede içinde tamamlayacak.

Polatlı'ya kesintisiz içme ve kullanma suyu sağlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana imalatına başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, mevcut vanalarda da yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Arızalara anında müdahale

Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı ilçesine su sağlanan ana isale hattının eskidiğine ve ekonomik ömrünü tamamladığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, isale hattı üzerinde gerçekleştirilen vana odaları, tahliye ve vantuz imalatları sayesinde olası arızalara kısa sürede müdahale edilebileceğini ve su kesinti sürelerinin en aza indirileceğini söylediler.

ASKİ yetkilileri, 65 kilometre uzunluğundaki ana isale hattı üzerinde yapımına başlanan imalatlara ilişkin şu bilgileri verdiler:

"Yüzükbaşı mevkisinde Polatlı'ya su iletilen hat üzerinde eskiyen borulardan dolayı oluşan arızalara müdahaleyi hızlandıracak çalışmalara başlandı. Mevcut ana vanaların yenilenmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda yeni vanaların yapımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hat üzerinde 5 adet yeni vana odası inşa edilirken, 9 adet mevcut vananın da yenilenmesi sağlanacak. İsale hattı üzerinde bulunan 20 tahliye vanasına ilave olarak, 2 yeni tahliye vanası daha yapılacak. Bununla birlikte boru içindeki havanın alınmasını sağlayan 14 adet vantuz da yenilenecek. Temel demirlerinin imalatının ardından hafta başı itibarıyla beton dökümüne başlanacak. Bu çalışmalar kapsamında yaşanacak planlı su kesintileri sebebiyle Polatlı halkından şimdiden özür diliyoruz."

Polatlı içme suyu hattına neşter

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Polatlı içme suyu hattına neşter

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Levent Can Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ünal Karaman İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Polatlı içme suyu hattına neşter - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:07:00. #1.14#