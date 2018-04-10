Polatlı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 328 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar eski yarbay Mustafa Kemal Biber ile uzman çavuşlar Yaşar Demirel, Ali Başer, Süleyman Güner, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Darbe girişiminde yer almadıklarını iddia eden sanıklar, suçsuz olduklarının ortaya çıktığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Böylece, 28 Şubat'ta başlayan davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında aralarında tutuksuz sanıkların da bulunduğu 261 kişi son savunmasını tamamladı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 265 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatini istemişti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.