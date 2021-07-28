Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı
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Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı

Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde K.Ü.Y. (28) adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K.Ü.Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen şahsın terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

(Bedri Sinan Taşpınar/İHA)

Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı
Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı
Son dakika... Polatlı'da kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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