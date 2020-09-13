Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak
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Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Polatlı'daki tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanacak
13.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:48

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını anlatan İnce, "Ayrıca bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak." dedi.

Kaynak: AA

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