Polatlı'daki Patlama - Vali Şahin, Bilkent Şehir Hastanesinde Yaralılarla İlgili Bilgi Aldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.
Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte hastaneye gelerek, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vasip Şahin, daha sonra hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA