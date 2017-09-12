Polatlı'da Zehir Tacirlerine Darbe

Ankara'nın Polatlı İlçesi Emniyet Müdürlüğünce kurulan uyuşturucu ekibi, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar hakkında elde ettiği bilgiler ışığında, "R.Ö., K.M. ve İ.Ö'nün" eş zamanlı operasyonlarla yakalandığını açıkladı.



Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Takibe alınan R.Ö., K.M. ve İ.Ö'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, şüpheliler kullandıkları araçlarla birlikte yakalanmıştır. Şahısların üstlerinde araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda, 22 adet içinde metamfematim olduğu değerlendirilen uç kısımları kapatılmış küçük pipet parçaları, 1 adet içerisinde metamfematim olduğu değerlendirilen yaklaşık ağırlığı 2 gram olan poşet, 1 adet alüminyum jelatine sarılı içerisinde afyon sakızı olduğu değerlendirilen yaklaşık ağırlığı 1 gram olan şüpheli madde, kağıda sarılı vaziyette esrar olduğu değerlendirilen yaklaşık 7 gram şüpheli bitki ile uyuşturucu içiminde kullanılan 5 adet çam pipo, 2 adet düzenek ve araçlar ele geçirilmiştir. Emniyete getirilen şüpheliler (R.Ö., K.M. ve İ.Ö.) gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalar derinleştirilerek devam edecektir" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA