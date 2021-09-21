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Son dakika haberleri... Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Gordion Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Hatice B.'den haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Polatlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Hatice B.'nin yakınlarına 2 gün önce göğsünde ağrı olduğunu söylediği belirtildi. - ANKARA

Son dakika haberleri... Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Polatlı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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