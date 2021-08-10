Polatlı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçe merkezinde bir apartmanın çatı katında yaptıkları mini serayla uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçe merkezinde bir apartmanın çatı katında yaptıkları mini serayla uyuşturucu ürettikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın çatı katında esrar yetiştirildiği duyumunu alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan adreste 378 gram esrar maddesi, 32 parça halinde 62,55 gram kenevir tohumu, 3 adet ekstazi hap, 3 adet saksı içerisinde, 3 adet bardak içerisinde olmak üzere 6 kök ekili vaziyette yetiştirilmekte olan Hint keneviri bitkisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, sera sisteminde kullanılan ısıtıcı, havalandırma aparatları, bitki güçlendirici, ışıklandırma sistemleri ve ısı yalıtım sistemleri ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.G ve F.U'nun sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna