Polatlı'da yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Polatlı'da yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polatlı'da yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H. I. idaresindeki 06 BOT 833 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Polatlı- Konya yolu Yenimehmetli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Polatlı'da yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

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