Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü
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Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

14.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:31
Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, E-90 Eskişehir karayolu üzerinde aşırı hız yapan araç ara yoldan çıkan kamyona çarptı. Yoldan geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda , ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde çok kan kaybeden kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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