Polatlı'da şüphelinin evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Polatlı'da şüphelinin evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polatlı'da şüphelinin evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine şüpheli şahsın evinde de yapılan aramada 60 gram uyuşturucu daha bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine şüpheli şahsın evinde de yapılan aramada 60 gram uyuşturucu daha bulundu.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta 8,64 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesinin üzerine, şüpheli şahsın evinde yapılan arama çalışmalarında 60, 54 gram daha uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli B.Y.'nin aracında hassas terazi ele geçirilmesi üzerine harekete geçen Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat vererek şahsın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın apartman dairesinin posta kutusu içerisine sakladığı 60,54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinde ve aracında uyuşturucu madde bulunan B.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi. - ANKARA

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Haber: Polatlı'da şüphelinin evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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