Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti - Haberler
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Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti Polatlı'ya bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bir tarlada geçtiğimiz hafta meydana gelen obruğun ardından aynı mahallenin farklı bir bölgesinde oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti.

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti

ANKARA - Polatlı'ya bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bir tarlada geçtiğimiz hafta meydana gelen obruğun ardından aynı mahallenin farklı bir bölgesinde oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti.

Polatlı'ya bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde bir tarlada geçtiğimiz hafta meydana gelen obruğun ardından bu defa aynı mahallenin farklı bir bölgesinde yüzey yarıkları oluştu. Oluşan yüzey yarıklarının ardından Hacıosmanoğlu Mahallesi ile çevre mahalleler tedirgin oldu. Yetkililer oluşan yüzey yarıklarının bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Yetkililer: "Yer altı suları çekiliyor"

Uzmanlara göre; Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığının, bölgede son yıllarda yeraltı su seviyesinin hızla çekilmesi nedeniyle oluştuğu yönünde. Vatandaşlar, Hacıosmanoğlu Mahallesi'nde oluşan yarık ve ortaya çıkan yüzey kırığı ile ilgili Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün çalışma ve ileriye dönük bilgilendirme yapmasını istiyor.

Öte yandan aynı bölgede Sinanlı Mahallesi'nde de bir tarla da yüzey kırığının oluştuğu öğrenildi.

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti

Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Polatlı'da oluşan yüzey yarıkları dikkat çekti - Haberler
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