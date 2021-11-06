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Polatlı'da okuldan çıkan liseli Kardelen'den haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polatlı'da okuldan çıkan liseli Kardelen'den haber alınamıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle arasına çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle arasına çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre; Polatlı Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Kardelen Y.,(15) 07: 30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Kumru Sokak'taki evlerinden çıktı ve okuluna geldi. Öğle arası dersin boş olduğunu söyleyerek okuldan ayrılan Kardelen'den bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında liseli Kardelen'in bulunması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

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