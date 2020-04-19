Polatlı'da kumarhane baskını Ankara Polatlı'da kumar oynayan 24 kişiye toplamda 79 bin 392 lira ceza kesildi.

Ankara Polatlı'da kumar oynayan 24 kişiye toplamda 79 bin 392 lira ceza kesildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine bir ev ve lokale Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, ev ve lokalde kumar oynayan 24 kişi yakalanırken, poker masası ve oyun kartlarına el konuldu. Ev ve lokal, emniyet güçleri tarafından mühürlenirken, zanlılara kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 79 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacı ile İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri doğrultusunda gerekli tedbir kararları alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu tedbirler kapsamında, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 16.03.2020 günü saat 24.00 itibarıyla durdurulmuştur. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, ilgili genelgeler doğrultusunda alınan tedbirlerin uygulanması kapsamında bazı vatandaşlarımızın alınan tedbir uygulamalarının aksine hareket ettikleri, lokal/kahvehane benzeri yerleri tadilat yapma bahanesi ile açtıkları, buralarda veya ikametlerde toplanmak sureti ile kumar oynattıkları/oynadıkları yönünde görevlilerimizce yapılan araştırmalar ve takipler neticesinde tespitler yapılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA