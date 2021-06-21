Polatlı'da ilk hasat buğdayı satıldı

Polatlı'da ilk hasat buğdayı satıldı Yılın ilk hasat buğdayı bugün Polatlı Ticaret Borsasında yapılan müzayede ile satışa sunuldu.

Polatlı'da ilk hasat buğdayı satıldı

ANKARA - Yılın ilk hasat buğdayı bugün Polatlı Ticaret Borsasında yapılan müzayede ile satışa sunuldu. İlk olarak sembolik fiyattan satılan 100 kg ürün, kilosu 100 TL geri kalanı ise 2500 TL fiyatla satıldı. 2021 hasat yılının ilk buğdayı Yeniköseler mahallesinde hasat edildi. 30 bin metrekare kıraç araziden 7 ton ürün alındı. Ortalama rekolte 200 kilogram oldu.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, 2021 yılı hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek müzayedeyi başlattı. Yeniköseler Mahallesi'nden çiftçi Hüsnü Yılmaz'a ait ilk ürün buğday 100,00 kilosu 100,00 TL'den geriye kalan miktar ise 2,500 TL fiyatla Yasettin Ünal tarafından satın alındı.

Başkan Toplu, müzayede sonrası yaptığı açıklamada rekolte düşüklüğüne dikkat çekerek; "Gelen hububatta rekolte 200 kg. Zaten bu sene Türkiye'de rekoltenin düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Kıraç araziler 100-200 kg arasında ürün veriyor. Bu düşük bir rekoltedir. Bildiğiniz gibi kuraklık oldu. Bu konuda maalesef kimsenin yapabileceği bir şey yok. En azından fiyatlar bu kaybı telefi eder şekilde artarak 2500-2700'e satılabiliyor. Müdahale fiyatı olarak geçen seneye göre yüzde 30'luk bir artış var. yüzde 40-50 oranında ürün rekoltesinin düşüklüğünden dolayı bu yüksek fiyatların bir nebze olsun üreticimizin zararını telafi edebileceğini düşünüyorum. Tabi bu dönemde devletimizin de üreticimize gerekli olan desteği vereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız 100 TL kuraklık yardımı yapacağını ifade etmişti. Tüm üreticilerimize, üretmeye devam etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hasadın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedri Sinan Taşpınar