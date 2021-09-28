Polatlı'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polatlı'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polatlı'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, NL S0 BJ5K yabancı plakalı ticari otomobil ile 26 ABN 534 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan S.T, M.T, A.E, C.B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

 Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada

Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Amelia Hamlin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Abdullah Avcı Stefan Kuntz Lionel Messi Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polatlı'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 02:02:48. #1.12#