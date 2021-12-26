Polatlı'da fahiş fiyatta satış yapan marketlere 150 bin TL para cezası

Polatlı'da zabıta, ilçedeki marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim başlattı. Denetimler kapsamında Polatlı'da faaliyet gösteren 8 markete 150 bin TL idari para cezası kesildi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri şehirde faaliyet gösteren tüm marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Döviz kurlarında yaşanan düşüşe rağmen, raflarda yüksek fiyat uygulamasına devam eden marketlere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gün boyunca süren denetimler kapsamında Polatlı'da faaliyet gösteren 60 market içerisinde fahiş fiyatlı ürün sattığı tespit edilen 8 adet zincir markete toplam 150 Bin TL idari para cezası kesildi. Hız kesmeden devam edecek denetimler kapsamında uyarılan tüm marketlere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak daha ağır cezalara ilişkin bilgi verildi.

"Raf fiyatlarında artış tespit edilen marketlere cezai işlem uygulandı"

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, "Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın talimatlarıyla ilçedeki tüm marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20'ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100'den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik. Bu marketlerin tamamına cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz hız kesmeden, daha ağır cezalarla devam edecek. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Polatlı Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın, her zaman karşısındayız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA