Polatlı'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
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Polatlı'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Polatlı'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üç evden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üç evden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, girdiklerin evlerden altın, para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde çalıntı olduğu tespit edilen bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadınlar S.Ö, C.Y ve İ.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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