Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 10 kişiyi, Ankara, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Polatlı'ya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, H.D, F.Y. ve A.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.C, A.D. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla R.T, İ.D. ve T.G. serbest bırakıldı.

Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polatlı'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 19:51:30. #1.14#

title