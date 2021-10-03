Polatlı'da bir kişi bıçakla öldürüldü - Haberler
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Polatlı'da bir kişi bıçakla öldürüldü

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Polatlı'da bir kişi bıçakla öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Altay Caddesi'nde Volkan S. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Volkan S, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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