Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Talat Paşa Caddesi'nde İsmail Güden'e ait müstakil evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evi kullanılamaz hale gelen Güden, odunlukta geçen yıl da yangın çıktığını söyledi.

Bu arada Güden'in eşi Fatma Güden, evleri yandığı için fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

 Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

AA / Ali Tuna - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title