Polatlı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Talat Paşa Caddesi'nde İsmail Güden'e ait müstakil evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evi kullanılamaz hale gelen Güden, odunlukta geçen yıl da yangın çıktığını söyledi.

Bu arada Güden'in eşi Fatma Güden, evleri yandığı için fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.