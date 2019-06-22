Polatlı'da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi
Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.
Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.
12 Haziranda Ankara'nın Polatlı ilçesi Yağcıoğlu Mahallesi'nde Y.Ü'ye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından hırsızları arama çalışmasına başlayan Polatlı İlçe Jandarma ekipleri biri Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 8 kişinin güvenlik kamerası kayıtları ile kimlik tespitlerini yaptı. Yaklaşık 8 günlük titiz bir inceleme ve arama çalışmaları sonrasında hırsızlık çetesinin Afyon'da olduklarını tespit eden ilçe jandarma ekipleri Afyon Jandarma ekipleri ile koordineli olarak yaptıkları operasyon sonrası 7 kişiyi yakaladı. Hırsızların çaldığı 4 büyükbaş hayvanın değerinin 28 Bin TL olduğu öğrenildi. İçlerinde biri kadın 6 kişinin olduğu sanıklar dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ilk ifadesi alınan 7 kişilik hırsızlık çetesi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı SK (27) ve biri kadın 7 kişinin 20'li yaşlarda olduğu dikkat çekti. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve oldukça rahat tavırlar içinde olan organize hırsızlık ekibinin bilgileri şu şekilde; B.Ö. (47) M.A.(27) F.D.(38) N.Y. (25) İ.A.(22) İ.O. (20) S.K. (27) şebekenin bir üyesi E.K.(27)'nın arama çalışmaları devam ediyor. - ANKARA