Polatlı'da 23 koyun telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polatlı'da 23 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polatlı'da 23 koyun telef oldu Ankara'da otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu.

Polatlı'da 23 koyun telef oldu

ANKARA - Ankara'da otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu. Otomobilde ise, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Polatlı- Konya 115 yolu 10. Kilometrede meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın sonucunda sürüden 23 koyun telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polatlı'da 23 koyun telef oldu

Polatlı'da 23 koyun telef oldu

Polatlı'da 23 koyun telef oldu

Polatlı'da 23 koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

 Aşırı hız kan döktü! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu

Aşırı hız kan döktü! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu

 İnsanlık ölmüş dedirten olay! Kaza yapan kadına yardım etmek yerine parasını gasbettiler

İnsanlık ölmüş dedirten olay! Kaza yapan kadına yardım etmek yerine parasını gasbettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Burak Yamantürk Mevlüt Çavuşoğlu
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Fahrettin Koca Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polatlı'da 23 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 02:02:11. #1.11#