Polatlı'da "15 Temmuz" Etkinliği

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde konferans verdi.

Dilipak, Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un öncü şehitlerinin Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu, Mahmut Esat Coşan olduğunu belirtti.

Darbe sürecinin sona ermediğini dile getiren Dilipak, "Türkiye hala darbe tehdidi altında, hala devam ediyor bu tehdit, vazgeçmediler. Vazgeçmeyecekler. Çünkü 15 Temmuz'da tarihin yönü değişti." diye konuştu.

Türkiye'yi kaybedenin geleceğini kaybettiğini belirten Dilipak, Türkiye'nin doğu ile batının kesiştiği bir bölge olduğunu ve dünyadaki mazlumlara yardım ettiğini anlattı.

Dünyadaki mazlumların Türkiye'nin yücelmesini ve kendi kurtuluşlarına vesile olmasını beklediğini aktaran Dilipak, Türkiye'yi kaybedenin bölgeye hakim olamayacağını bildirdi.

Savaşın, darbelerin ve terörün zenginler sınıfının sürdürülmesi için devam ettirildiğini bildiren Dilipak, "Her gördüğünüz hoca değil, bunların kadrosunda şeyh de var, fahişe de var. Hiç farkı yok her ikisi de kadroludur." ifadesini kullandı.

Programda, şehitler için Kur'an Kerim okundu ve dua edildi.