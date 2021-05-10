Polatlı Belediyesi 'Yolunuz hep açık olsun' parolasıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polatlı Belediyesi 'Yolunuz hep açık olsun' parolasıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Polatlı Belediyesi 'Yolunuz hep açık olsun' parolasıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kazım Karabekir Caddesi ve Alper Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yolları tonlarca sıcak asfaltla buluşturan Polatlı Belediyesi ekipleri; Yavuz Selim Caddesi üzerinde asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve kazı çalışmaları tamamlanan Kazım Karabekir Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Ali Rıza Uzunbeyli Caddesi, Lise Caddesi ve Alper Sokak'ta tüm kaldırımları yenileyen Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yollar sıcak asfaltla buluşturuluyor. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım yenileme ve peyzaj çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştiren ekipler tarafından; Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Program dahilinde etaplar halinde tüm mahallelerde devam edecek olan çalışmalarla Polatlı'da yollar ve kaldırımlar yaz sonuna kadar büyük oranda yenilenecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından yakından takip edilen eş zamanlı çalışmalarla Polatlı'nın yollarında bulunan bozuklukların giderilmesi planlanıyor.

Başkan Yıldızkaya: "Yapımını tamamladığımız yolların hemşehrilerimiz tarafından sağlıklı günlerde kullanılmasını diliyorum"

2021 Yılı Asfalt Sezonu çalışmalarının hız kesmeden program dahilinde tüm mahallelerde süreceğini belirten Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin açıklamasında; "ASKİ tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarımız eş zamanlı olarak sürüyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan yolların tekrar bozulmaması adına ASKİ'nin altyapı ve kazı çalışmaları dolayısıyla beklemeye aldığımız noktalar var. Bu yollarda yapılacak altyapı çalışmalarının ardından; tüm mahallelerimizde program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yolunuz Hep Açık Olsun parolasıyla yapımını tamamladığımız yolların hemşehrilerimiz tarafından sağlıklı günlerde kullanılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Tandoğan Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polatlı Belediyesi 'Yolunuz hep açık olsun' parolasıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:18:19. #1.15#

title