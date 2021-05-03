Polatlı Belediyesi virüsle mücadeleye tam kadro devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polatlı Belediyesi virüsle mücadeleye tam kadro devam ediyor

Polatlı Belediyesi virüsle mücadeleye tam kadro devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Ekipleri 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Ekipleri 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs başta olmak üzere oluşabilecek diğer varyantlara ve enfeksiyonlara karşı önlem almak amacıyla her gün sahada olan ekipler tarafından Polatlı'nın tüm mahallelerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tüm mahalleler baştan sona dezenfekte ediliyor

Sabahın ilk ışıklarında çalışmalara başlayan Koronavirüs ile Mücadele ekipleri; cadde sokak demeden tüm mahallelerde virüse karşı etkili solüsyonlarla yıkama işlemi yaparken, çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Şehir meydanları, pasajlar, otobüs durakları, banka ATM'lerinde sterilizasyon çalışmalarını sürdüren ekipler; virüsün yaşama ve yayılma ihtimal olan tüm ortak kullanım alanlarında adım atmadık yer bırakmıyor.

HES kodu uygulaması yapılıyor, sokak hayvanları unutulmuyor

Zabıta Müdürlüğü tarafından ulaşım izni bulunan araçlara yönelik HES Kodu uygulaması yapılan noktalarda; Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri araçları ve otobüsleri dezenfekte etmeye devam ediyor. Günlük olarak mahallelere bırakılan mama ve su kapları ile yasaklarda yalnız kalan sokak hayvanları unutulmuyor. Birlikte Başaracağız parolasıyla çalışmalarını sürdüren ekipler; ibadethaneleri, kamu kurumlarını ve sağlık kuruluşlarını da belirli periyodlarla steril hale getiriyor. Korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar aynı hızla devam edecek olan çalışmalarla Polatlı Belediyesi ekipleri başarılı saha mücadelesini sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Afganistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polatlı Belediyesi virüsle mücadeleye tam kadro devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 09:23:05. #1.15#

title