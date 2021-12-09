Polatlı Belediyesi kömür yardımlarına devam ediyor

Polatlı Belediyesi'Üşüyen Elleri Isıtıyoruz' sloganıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kömür yardımlarına tüm mahallelerde devam ediyor.

1- 15 Ekim tarihleri arasında Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan kömür yardımları Polatlı Belediyesine bağlı ekipler aracılığı ile vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm mahallelerde süren dağıtımlar kapsamında hazırlanan kömürler ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte üşüyen elleri ısıtmaya devam eden Polatlı Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

1513 aileye ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardım ulaştırılıyor

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kış aylarında yapılan kömür yardımlarının yanı sıra Hilal Kart, Sıcak Yemek Yardımları, Evde Bakım Hizmetleri ve Başkent Hasta Ulaşım Hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Polatlı'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanterine kayıtlı toplam 1513 aileye ulaştırılan sosyal yardımların yanı sıra Çölyak hastaları için hazırlanan glutensiz gıda paketleri düzenli olarak vatandaşlara teslim ediliyor. Evde Temizlik Hizmeti kapsamında evini temizleyemeyecek durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde ücretsiz olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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