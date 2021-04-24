Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Polatlı Belediyesi 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ankara Polatlı Belediyesi 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarının Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilememesi sebebiyle her gün bir mahallede iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Polatlı Belediyesi Ekipleri Ramazan Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımları kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü Yenimahalle'de Mıhçıoğlu İlkokulu Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mıhçıoğlu İlkokulu'nda kurulan dağıtım noktasında Polatlı Belediyesi Ekipleri tarafından vatandaşlara iftar öncesi sıcak yemek ikram edildi.

Bu hafta İstiklal, Zafer ve Kurtuluş Mahallelerinde gerçekleştirilecek

Koronavirüs'e karşı sterilizasyon ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemekler; sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kurulan ikram noktalarında Ramazan Ayı sonuna dek dağıtılmaya devam edecek. Polatlı Belediyesi sıcak yemek dağıtımları bu hafta İstiklal, Zafer ve Kurtuluş Mahallelerinde gerçekleştirilecek. İftar öncesi 16.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak olan sıcak yemek dağıtımları 'Ramazan'da Paylaşmak Berekettir' parolasıyla tüm mahallelerde devam edecek. İftar öncesi yemek almak isteyen tüm vatandaşlar kurulan dağıtım noktalarını ziyaret ederek sıcak yemeklerini alabilecekler. Polatlı Belediyesi sıcak yemek dağıtımları Koronavirüse karşı alınan önlemler dolayısıyla yalnızca sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Polatli Belediyesi Gönül Sofraları ile mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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