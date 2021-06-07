Polatlı Belediyesi Çalışıyor, Asfaltlama ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Eş Zamanlı Olarak Sürüyor
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Polatlı Belediyesi Çalışıyor, Asfaltlama ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Eş Zamanlı Olarak Sürüyor

Polatlı Belediyesi Çalışıyor, Asfaltlama ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Eş Zamanlı Olarak Sürüyor
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Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR, ASFALTLAMA VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRÜYORPolatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri;

Kurumsal Hizmet Birimleri POLATLI BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR, ASFALTLAMA VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRÜYOR

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri; ASKİ tarafından asbestli boruların değiştirilmesi amacıyla kazı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları sıcak asfaltla buluşturmaya, kaldırımları yenilemeye devam ediyor. Haftasonu Bozkurt Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturan ve kaldırımları yenileyen Polatlı Belediyesi ekipleri; eş zamanlı olarak Zafer Mahallesi'nde süren çalışmalarla Alpaslan Caddesi'ni asfaltlanmaya hazır hale getiriyor. Asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında Bozkurt Caddesi'ni ziyaret eden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri'nden bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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