Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya'dan 19 Mayıs'ta doğan gençlere çifte kutlama

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda doğum tarihi 19 Mayıs olan gençleri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda doğum tarihi 19 Mayıs olan gençleri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerle gençleri doğum günlerinde ziyaret ederek hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı. Polatlı Belediyesi ekiplerince tespit edilen 19 Mayıs doğumlu 19 genç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Belediye Meclis Üyeleri Metin Baysar, Ferruh Şimşek, Tolgahan Genç ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Veli Keskin tarafından evlerinde ziyaret edildi. Başkan Yıldızkaya ve Belediye Meclis Üyeleri, gün boyunca süren ziyaretlerde gençlere Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü logolu eşofman takımları hediye ederek, bayramlarını ve doğum günlerini kutladı. Anlamlı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Başkan Yıldızkaya'ya ve Belediye Meclis Üyeleri'ne teşekkür etti.

Başkan Yıldızkaya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız dolayısıyla 19 Mayıs doğumlu kıymetli gençlerimizi evlerinde ziyaret ederek doğum günlerini ve bayramlarını kutladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, 'Türk gençliğine bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız' sözüyle gençliğe olan güvenini, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir. Polatlı Belediyesi olarak bizimde gençliğin gücüne olan inancımız tamdır. Bu vesile ile tüm gençlerimizi gözlerinden öpüyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Doğum günü olan gençlerimize aileleri ile birlikte başarılı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı