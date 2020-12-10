Polatköy karantinaya alındı

Kars'ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Polatköy'e giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı