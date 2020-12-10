Polatköy karantinaya alındı
10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:07
Kars'ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı.
Kars'ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Polatköy'e giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı