Polatköy karantinaya alındı
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Polatköy karantinaya alındı

10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:07
Polatköy karantinaya alındı

Kars'ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı.

Kars'ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Polatköy'e giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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