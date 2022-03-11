Polateli-Şahinbey OSB'de işlemler hızlı bir şekilde sürüyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), arsa dağıtımı yapıldığını işlemlerin hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Vali Recep Soytürk, Kilis'te görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Vali Soytürk, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kilis-Gaziantep ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Arsaları kurayla dağıtımını gerçekleştirdik. Arsalara alanlar, sözleşme ve arsa bedelini yatıracaklar. Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde alt yapının bir an önce yapılması için ihaleye çıkacağız. Çok kısa sürede bu ihaleyi tamamlamak istiyoruz. Arsa tahsisi yapılan firmalar, alt yapıyı beklemede de çalışmalara başlayabilir, Başlamasında hiçbir engel yoktur. Bir yandan alt yapıyla ilgili çalışmalar, projeler hazırlandı. İhale aşamasına geldi. Elektrikle ilgili, hiçbir sıkıntımız yok. Elektrik, Telekom, internet hattı ayna anda çekilecek. Su ile doğalgaz ile de ilgili sıkıntımız olacağını düşünmüyoruz. Doğalgaz firması kendileri boruları döşeyecekler. İşadamlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kilis ve Gaziantep'e giden yolların duble yol olması için çalışacaklarını ifade eden Soytürk, "Çünkü OSB'de fabrikaların inşaatı başladığı zaman ve yapıldığı zaman sevkiyatlar ve lojistik için yollarında ona göre yapılması gerekiyor. Hem Gaziantep, hem de biz bu konuda tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah, bunu da başarıp, hem ilimize hem Gaziantep'e hemde Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak olan OSB'nin çok önemlidir. İlimizde işsizlik sorunu inşallah kalmayacaktır" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi