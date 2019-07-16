Polateli'nde 15 Temmuz etkinliği

Kilis'in Polateli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Polateli ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından Ekrem Çetin Konukevinde yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Kardeşlik Etkinliği" programı Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, daire amirleri, Şehit aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Güldüzü Merkez Cami'nde Şehitler için hatim duası ve mevlid-i şerif programı vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Polateli ilçesinde bulunan şehit kabirleri Kaymakam Mahmut Şener, daire amirleri ve Şehit aileleriyle birlikte ziyaret edildi. Aziz Şehitlerimizin ruhları için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Kabir ziyaretlerinden sonra Afrin Şehidimiz Yunus Emre Doğan'ın ailesi ziyaret edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA