Polateli İlçesinde Yıl Sonu Sergisi

Kilis'in Polateli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 300 kursiyerin yıl boyu yapmış olduğu ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yıl içerisinde hazırlanan birbirinden güzel ürünleri inceleyen Polateli Kaymakamı Mahmut Şener kursiyerleri tebrik ederek, onları yetiştiren usta öğreticilere ile programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi açılışı Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Belediye Başkanı Hakkı Çelik, tarafından açıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. - KİLİS

Kaynak: İHA