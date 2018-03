Polat'tan Kadınlar Günü Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplum için önemine değinen Başkan Polat, "Hayatımızın her anında en büyük fedakarlığı yapan kadınlarımız, ülkemizin var olma mücadelesi verdiği zamanlarda da, ay yıldızlı sancağımız yere düşmesin diye hayatlarını feda ettiler. Tarihimizin her döneminde, İstiklal ve İstikbal mücadelesi verdiğimiz zamanlarda ve 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine karşı mücadelenin en güzel örneğini kadınlarımız verdi. Canlarını çekinmeden veren adını sayamadığımız tüm şehitlerimizi, şükran ve minnetle anıyorum. Kadın, toplumun ve ailenin temel taşıdır. Sağlıklı ve güzel bir nesil yetiştirmek istiyorsak kadınlarımıza verdiğimiz saygı ve hürmeti her zaman daha fazla göstermeli ve hissettirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Polat, kadının hayattaki ve toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu belirttiği yazılı mesajında, "Kadınların bilgili ve eğitimli olduğu toplumlar her zaman gelişime ve değişime önderlik etmiştir. Her yönden gelişmiş toplumların arka planına baktığımızda, aileyi huzurlu bir şekilde idare etmesini bilen kadınları görmekteyiz. Kadına yönelik şiddete ve baskıya son vermek, kadının toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasının yolunu açmak hepimizin görevidir. Bizler kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunarsak, toplum olarak da o oranda güçleniriz. Toplumun en küçük ve en temel birimi olan ailenin korunması ve toplumu geliştiren lokomotif görevini üstlenmesi ancak önemli niteliklere sahip olan kadınlarımızla mümkün olacaktır. Kadınların milli ve manevi değerlerin kültür ve geleneklerin en önemli taşıyıcısıdır. Dini değerlerimiz başta olmak üzere bizi biz yapan örf, adet ve geleneklerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Yaşamın her alanında bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri fedakarlık ve hoşgörüyle bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız her zaman baş tacımız olmuştur. Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA