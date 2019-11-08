Polat'tan 10 Kasım mesajı

Polat'tan 10 Kasım mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:35
Polat'tan 10 Kasım mesajı

Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. , Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Prof. Dr. Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Vatan topraklarında hür yaşamamızı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalı ve her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi 'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA
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