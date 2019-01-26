Polat Projelerini Anlattı

Kilis Ziraat Odası seçimlerine kısa bir süre kala başkan adayları çalışmalarını hızlandırırken, Kilis Ziraat Odası Başkan Adayı İbrahim Polat, düzenlediği toplantı ile projelerini anlattı.

Polat, Kilis çiftçiliğinde geç kalınan birçok unsurun bulunduğuna dikkat çekerek, "Biz bu seçimi bir bayrak ve hizmet yarışı olarak görüyoruz. Ziraat odası, çiftçiye yalnız olmadığını göstermesi gerekir. Çiftçi derdini anlatamıyor, kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ziraat Odasına ziraat mühendisi ve veteriner getireceğiz. Tarım fuarlarına katılmaktan öte bu fuarları Kilis'e getireceğiz. Tarım marketi açacağız. Tarım marketleri çiftçinin umudu olacak" dedi.

İl Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Fakültesi ile birlikte çalışacaklarının altını çizen Başkan Adayı Polat, "İl Tarım Müdürlüğüne gelen projeleri takip edip onları faaliyet geçireceğiz. Köyde, mahallede 65 yaş üzeri kimsesiz çiftçilerin ulaşımını sağlayacağız. Ayrıca üzüm ve zeytin gibi şehrin temel tarım ürünlerinin daha da değerlenmesi için örnek çalışmalar ortaya koyacağız" diye konuştu - KİLİS

Kaynak: İHA