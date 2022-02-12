Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Palandöken'in bembeyaz karlarla kaplı doğasında Live to Bloom ve Polat Palandöken iyi yaşam tutkunu davetlilerine eşsiz bir Wellness Retreat deneyimi sundu. İşte detaylar...
Live to Bloom ve Polat Palandöken davetlilerine unutamayacakları bir Wellnes Retreat deneyimi yaşattı.
Burcu Kutluk, Göksemin Gökalp Özdemir, Billur Saatçi, Carolin Almozlino, Merve Kotil, Hande Tokmak, Azer Polat, Mirat Polat, Ayşe Kaya, Serra Tüker ve Ebru Zeynep Altay katıldı.
Azer Polat-Ceylan Sel Sohtorik-Mirat Polat -Merve Kotil-Carolin Almozlino-Hande Tokmak
Burcu Kutluk
Can Artam