Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Palandöken'in bembeyaz karlarla kaplı doğasında Live to Bloom ve Polat Palandöken iyi yaşam tutkunu davetlilerine eşsiz bir Wellness Retreat deneyimi sundu. İşte detaylar...

Live to Bloom ve Polat Palandöken davetlilerine unutamayacakları bir Wellnes Retreat deneyimi yaşattı.

Burcu Kutluk, Göksemin Gökalp Özdemir, Billur Saatçi, Carolin Almozlino, Merve Kotil, Hande Tokmak, Azer Polat, Mirat Polat, Ayşe Kaya, Serra Tüker ve Ebru Zeynep Altay katıldı.

Azer Polat-Ceylan Sel Sohtorik-Mirat Polat -Merve Kotil-Carolin Almozlino-Hande Tokmak

Burcu Kutluk

Can Artam

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Polat Palandöken'de İyi Yaşam Daveti

Snob Magazin - Magazin

Burcu Kutluk, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title