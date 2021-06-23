Polat Kemboi Arıkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Polat Kemboi Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede bronz, 5000 metrede altın madalya kazanan Polat Kemboi Arıkan, 2013 Akdeniz Oyunları'nda 28:17.26 gibi önemli bir derece koşarak yine altın madalyayı kazanmıştır. Polat Kemboi Arıkan kimdir? Polat Kemboi Arıkan kaç yaşında, aslen nerelidir?

2011 yılında Brüksel'de düzenlenen Diamond League'e katılarak 13:26.14 ile Mert Girmalegese'ye ait olan 5000 metre rekorunu 13:05.98 ile geçmeyi başaran Polat Kemboi Arıkan ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLAT KEMBOİ ARIKAN KİMDİR?

Polat Kemboi Arıkan Paul Kipkosgei Kemboi, 12 Aralık 1990 yılında Kenya'da doğan, Kenya asıllı Türk uzun mesafe koşucusu. 3000 metre, 5000 metre ve 10000 metre koşularında yarışmaktadır.

Arıkan halen 5000 metre salon Türkiye rekorunun sahibidir.

Arıkan, 2011 yılında Brüksel'de düzenlenen Diamond League'e katılarak 13:26.14 ile Mert Girmalegese'ye ait olan 5000 metre rekorunu 13:05.98 ile geçmeyi başardı. Bu başarısı ile Londra'da düzenlenecek 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Ancak 5000 metre yarışının ilk turunda 13:27.21 koşarak en iyi 19. dereceyi elde edebildi ve finale katılamadı.

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede bronz, 5000 metrede altın madalya kazanmıştır.

2013 Akdeniz Oyunları'nda 28:17.26 gibi önemli bir derece koşarak altın madalya kazanmıştır.