Polat Kemboi Arıkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Polat Kemboi Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polat Kemboi Arıkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Polat Kemboi Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Polat Kemboi Arıkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Polat Kemboi Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede bronz, 5000 metrede altın madalya kazanan Polat Kemboi Arıkan, 2013 Akdeniz Oyunları'nda 28:17.26 gibi önemli bir derece koşarak yine altın madalyayı kazanmıştır. Polat Kemboi Arıkan kimdir? Polat Kemboi Arıkan kaç yaşında, aslen nerelidir?

2011 yılında Brüksel'de düzenlenen Diamond League'e katılarak 13:26.14 ile Mert Girmalegese'ye ait olan 5000 metre rekorunu 13:05.98 ile geçmeyi başaran Polat Kemboi Arıkan ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLAT KEMBOİ ARIKAN KİMDİR?

Polat Kemboi Arıkan Paul Kipkosgei Kemboi, 12 Aralık 1990 yılında Kenya'da doğan, Kenya asıllı Türk uzun mesafe koşucusu. 3000 metre, 5000 metre ve 10000 metre koşularında yarışmaktadır.

Arıkan halen 5000 metre salon Türkiye rekorunun sahibidir.

Arıkan, 2011 yılında Brüksel'de düzenlenen Diamond League'e katılarak 13:26.14 ile Mert Girmalegese'ye ait olan 5000 metre rekorunu 13:05.98 ile geçmeyi başardı. Bu başarısı ile Londra'da düzenlenecek 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Ancak 5000 metre yarışının ilk turunda 13:27.21 koşarak en iyi 19. dereceyi elde edebildi ve finale katılamadı.

2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede bronz, 5000 metrede altın madalya kazanmıştır.

2013 Akdeniz Oyunları'nda 28:17.26 gibi önemli bir derece koşarak altın madalya kazanmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polat Kemboi Arıkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Polat Kemboi Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:57:08. #1.14#

title