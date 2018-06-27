Polat: Hedefimiz Kaliteli Yollar Yapmak.

Malatya'nın en eski yollarından biri olan ve Eski Sivas Yolu olarak bilinen 2 aracın karşılıklı zor geçebildiği 6 metrelik yol Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla 15 metre genişliğine çıkarılıyor.

Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu, Arıtma Tesisi gibi birçok yerin ulaşımını sağlayan yol ulaşım planlamasında sahil yolu projesiyle birleşiyor. Planlanan Turgut Özal Üniversitesi'nin bölgeye gelmesiyle birlikte artacak trafik yükünü azaltacak yolun bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

POLAT: 8 KİLOMETRELİK YOLUN 7 KİLOMETRESİ GENİŞLETİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da devam eden genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan yol çalışması hakkında bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin hedeflerinden birinin var olan yolların kalitesini artırmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 8 kilometre uzunluğundaki yolun 7 kilometrelik bölümünün genişletildiğini söyledi.

VATANDAŞLAR ÖNEMLİ DESTEK VERİYOR

1 kilometrelik bölümde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Polat, "Eski Malatya bölgemiz turizm açısında Malatya için önemli bir yer. Burada bahar aylarında altyapı çalışmaları, sonrasında da asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu yolumuzda 2 yıldır genişletme çalışmaları devam ediyor. Artık son etaba geldik. Çok dar olan yolumuzu 15 metre genişliğine çıkarıyoruz. Bu yolumuzun genişletilmesini bölgede bahçeleri olan vatandaşlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Vatandaşlarımız yolun genişletilmesi için bizlere bahçelerinden yerler verdi. Biz de hiç kimseyi mağdur etmeden taş duvarlarını, perde duvarlarını, çitlerini ve sulama kanallarını yaptık. Yolumuz ulaşım planlaması içinde yer alan sahil yolu projemizle birleşecek. Şuanda kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Tren yolu içinde TCDD ile yazışmalarımız devam ediyor. Tren üstgeçidinin genişletilmesi gerekiyor. Yolumuz bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Şimdiden Malatya'mız için hayırlı olsun" dedi.