Polat: Doğanşehir Halkı Mutluysa Bizler De Mutluyuz

Malatya'nın en büyük ilçesi olan Doğanşehir'de; Rıdvan Doğan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Esat Doğan Caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenirken, İnönü Caddesinde ise finişerle sıcak asfalt çalışması yapıldı.

FİNİŞERLE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

İçme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve diğer altyapıları yenilenen ilçe merkezinde üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ilçenin can damarı olan Rıdvan Doğan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Esat Doğan Caddelerinde kaldırım, yol, ve ağaçlandırma çalışmaları yaptı. Yeni bir çehreye bürünen caddelerde Büyükşehir Belediyesi son olarak aydınlatma çalışmaları yapacak.

BAŞKAN POLAT MUHTARLARI DİNLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Doğanşehir'de devam eden çalışmaları inceleyip, Doğanşehirli muhtarlarla bir araya geldi. Doğanşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar sorunlarını Başkan Polat'a ilettiler.

Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileriyle, muhtarlar katıldı.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye BaşkanıPolat, Doğanşehir'in gelişip güzelleşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Doğanşehir'in en temel ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Başkan Polat, "Bu çalışmalar yapılırken sizler çok büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Çalışmalara sabrettiniz. Toz ve toprakta kaldınız. Doğanşehir halkına gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ederim. Bizler altyapısı yenilenmiş ilçemizin üst yapısını da bitirmek üzereyiz. Doğanşehir bu anlamda uzun süre rahat edecek. Hemşerilerimizin mutlu olması bizi de mutlu eder. Muhtarlarımızdan da mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgileri aldım. Çalışma arkadaşlarımızla çözümler üretip sorunları çözmek için gayret edeceğiz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğanşehir'de çok önemli işler yaptığını belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, "İlçemizde içme suyu, kanalizasyon hatları yenilendi. Doğalgaz ilçemize geldi. Caddelerimiz modern bir görünüme kavuşturuluyor. Biz de Doğanşehir Belediyesi olarak ara sokaklarımızı parke taşlarıyla kaplatacağız. 2 milyon TL'lik ihale yaptık. Bu sezonda bütün çalışmaları tamamlamayı arzu ediyoruz. Bize destek olan ve bu güzel tablonun oluşmasında çok emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanım Hacı Uğur Polat'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Polat ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kültür Merkezi alanında da incelemeler yaptı.