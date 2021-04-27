Pokimane kimdir? Pokimane Twitch, Instagram hesapları!

YouTube ve Twitch dendiği zaman akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Pokimane ünlü bir Twitch yayıncısıdır. Twitch'te en çok izlenen kadın yayncılardan olan Pokimane, eğlenceli sunumu ve başarılı oyunlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Pek çok sosyal medya hesabında pokimanelol kullanıcı adını kullanan Pokimane kaç yaşında? Pokimane hangi oyunları oynamaktadır?

Pokimane kimdir? sorusunun yanıtı Twitch izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında. Yayınlarında pek çok dili kullanan Pokimane hangi dilleri bilmektedir? Pokimane hangi oyunları oynamaktadır? sorularının yanıtları haberimizde.

POKIMANE KİMDİR?

Twitch yayıncıları arasında son zamanlarda en fazla takipçisi kazananlardan biri olan Pokimane, 1996 yılında Fas'ta dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi boğa burcu olmakla beraber baba tarafından Asya kökenlidir. Bunun yanı sıra Pokimane çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce konuşmaktadır.

Gerçek ismi Imane Amy'dir. Fenomen Pokimane öncelikle Twitch kanalından paylaştığı League of Legends oyun videoları ile birlikte önemli derecede hayran kitlesine ulaşmıştır.

McMaster Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünü bitiren Pokimane'nin en çok izlenen ve sevilen videosu Corozibar ve ImSoFresh ile Stream Highlight, 5 Mart 2015'de yayınlanmıştır.

YouTube kanalının yanı sıra ASMR isimli bir kanalında yönetmenliğini yapmaktadır.

Yaşantısını Kanada Toronto ile beraber yılın belli bir zaman diliminde Amerika Los Angelos'ta sürdürmektedir.

POKİMANE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

YouTube'da 6,59 mn takipçisi bulunmaktadır.

Twitch kanalında ise 7.7 Mn takipçisi sayısı var olmaktadır.

Instagram hesabında 5.7 milyon takipçi sayısı vardır.Twitter hesabında ise 3.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.