Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
– Rusya'da meydana gelen olayda, online poker oyuncusu Lilya Novikova, saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
– Rusya'da meydana gelen olayda, online poker oyuncusu Lilya Novikova, saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Rusya
TASS'ta yer alan habere göre, online poker oyuncusu olan Lilya Novikova (27) Moskova'da bulunan dairesinin banyosunda ölü bulundu. Poker oyuncusunun, saç kurutma makinesi ile saçını kuruttuğu sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Olaya dair inceleme başlatıldığı duyurulurken; Novikova'nın cansız bedeninin komşusu tarafından bulunduğu belirtildi.
- Rusya
Kaynak: DHA
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi