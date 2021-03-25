Pokemon yeni oyununu duyurdu! Pikmin AR çok yakında çıkıyor

Nintendo, Pokemon benzeri bir yeni oyununu oyunseverlere açıkladı. Bunun yanı sıra Nintendo ve Niatic, AR 'Pikmin' oyunu için yeniden ekip oluşturuyor.

Bilindiği üzere birkaç sene önce, Nintendo ve Niantic Labs bir araya gelerek Pokemon Go'yu çıkararak olumlu geri dönüşler almış ve oyunun gerçek hayata yansımasıda büyük yankı uyandırmıştı. Fakat aradan geçen bir zamandan sonra bu olumlu geri dönüşler azaldı.

Şimdilerde ise orjinal olarak Shigeru Miyatomo tarafından oluşturulan bir miktar bulmaca oyunu içeren ve Nintendo'nun Pikmin serisine dayanan oyunla aynı ekip olumlu geri dönüşler almayı tekrardan planları arasına almış durumda.

PIKMIN AR OYUNU YÜRÜMEYİ DAHA KEYİFLİ HALE GETİRECEK

Şu ana kadar daha oyun ile ilgili bilgiler gelmiş değil. Fakat görünüşe göre oyun "yürümeyi teşvik etmek, yürümeyi dahada güzel hale getirmek için yürüyüşe oyun aktiviteleri dahil etmek" için fitness odaklı olması bekleniliyor.

Niantic CEO'su Megan Quinn'e göre Niantic, Nintendo'nun gerçek dünyadaki AR uygulamaları için özel ortağı ve oyun bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya sürülecek.

Nintendo'nun Twitter hesabından yapılan duyuruda oyuna dair, "Pikmin ile çevrili daha eğlenceli bir yürüyüş deneyimi yaşamak nasıl olurdu? NianticLabs tarafından geliştirilen yeni bir mobil uygulamada gerçek dünyayı keşfedin ve Pikmin arkadaşlarınızla anılar yaratın." bilgileri aktarıldı.

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