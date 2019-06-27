Pokémon'un Yeni Oyunu Pokémon Masters'la İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı

Pokémon serisinin tüm işlerinden sorumlu Japon şirket The Pokémon Company, çıkaracakları yeni mobil oyun Pokémon Masters'la ilgili yeni detaylar paylaştı. Oyun, Mario Kart Tour dâhil Nintendo'nun diğer oyunlarından da sorumlu DeNA ile birlikte geliştirilecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre oyun, Pasio isimli bir adada geçecek. Bu adada Pokémon dünyasının önemli eğitmenlerinin katıldığı Pokémon Masters League adında bir turnuva düzenlenecek. Turnuvaya katılan eğitmenler, yanlarına yalnızca bir Pokémon alabilecekler. Bir eğitmen ve Pokémon'un oluşturduğu takımın ismi Sync Pair olacak. Oyuncuya diğer Sync Pair'larla birleşip bir takım olma şansı sunulacak. Sonrasında oyuncular, kurdukları takımlarla yapay zekâya karşı savaşlar düzenlenebilecekler. Bu savaşlardan da Gym rozetleri kazanılacak.

Diğer Pokémon oyunlarına karşın Pokémon Masters'ta savaşlar gerçek zamanlı olacak. Oyuncuların saldırdıkça azalan bir hamle ölçeği olacak. Bu ölçekten harcanılan güçle iki farklı saldırı gerçekleştirilebilecek. Hamle ölçeği, zamanla kendi kendine dolacak. Aynı zamanda Sync Move adı verilen normal saldırılardan daha güçlü bir saldırı yöntemi de oyunda yer alacak. Bu arada savaşlarda sadece Pokémon'ların etkisi olmayacak. Eğitmenler, Pokémon'ların canını doldurabilecek ve Pokémon'un güç değerlerini yükseltebilecekler.

Oyunda Gym Leader dâhil neredeyse bütün ana karakterler ve diğer oyunlardan tanınan rakipler yer alacak. The Pokémon Company'nin yaptığı açıklamaya göre oyun, çıkışını 65 tane Sync Pair'le beraber yapacak. Bu Sync Pair'lerden bazıları; Cynthia ile Garchomp, Iris ile Haxorus ve Brendan ile Treecko olacak.

Son olarak oyun, 2019'un yaz aylarında iOS ve Android marketler üzerinden ücretsiz indirilebilir olarak piyasaya sürülecek. Oyun içi satın alımlar olacak ancak The Pokémon Company ne gibi satın alımlar olacağıyla ilgili bilgi vermedi.