Pokémon'un Yeni Oyunlarında Bazı Efsane Pokémon'ların Yer Almaması Tepki Çekti

Yeni Pokémon oyunları Pokémon Sword ve Pokémon Shield'da bazı sevilen Pokémon'ların olmayacağı netlik kazandıktan sonra oyunun yapımcılarına büyük tepkiler gösterildi. Nintendo Switch'e özel çıkacak oyun, şimdiye kadar en çok beklenen Pokémon oyunlarından biri durumunda. Yeni oyunların, serinin konsolda oynanan ilk oyunları olması açısından da önemi büyük.

Gelen yeni haberlere göre yeni oyunlarda bazı Pokémon'lar yakalanabilir olmayacak. Pokédex tamamlanacak ve eski oyunlarda olduğu gibi oyuncuların kendi Pokémon'larını yeni oyunlara taşıması özelliği kaldırılacak. Bu haberlerden sonra oyuncular, geliştirici Gamefreak'i tüm Pokémonları eklemediği için tembel olmakla suçladı. Bu yüzden de Kasım'da çıkacak oyunları bekleyen oyuncular, daha aylar öncesinden hayal kırıklığı yaşamaya başladılar.

Oyunculardan gelen tepkiler üzerine geliştiriciden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada oyunlardan çıkarılan Pokémon'ların kalıcı olarak çıkarılmadığı belirtildi. Aynı zamanda bu kararı iyice düşünüp taşındıktan sonra verdiklerini belirten Gamefreak yöneticileri, oyuncuların sinirini biraz da olsa yatıştırdı.

Hayranlarına Pokémon serisini bu kadar derinden sevdikleri için teşekkür eden Sword ve Shield oyunlarının yaratıcısı Junichi Masuda, geliştirici ekibin de en az oyuncular kadar heyecanlı ve tutkulu olduğunu söyledi. Aynı zamanda Pokémon oyunlarını uzun zamandır geliştirdiklerini söyleyen Masuda; Sword ve Shield oyunlarında yer almayan Pokémon'ların gelecekteki oyunlarda yer almasının önünde bir engel olmadığını belirtti.

Masuda'nın yaptığı açıklamalarda hangi Pokémon'ların oyunda yer almayacağı bulunmuyor. Oyuncularınsa bu karara nasıl bir tepki vereceği, 15 Kasım'da oyunun çıkışını yapmasıyla belli olacak.