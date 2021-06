Pokemon GO Türkiye'de erişime açıldı! Pokemonlar nerede bulunur? Pokemonlar nasıl geliştirilir?

6 Temmuz 2016'da ilk kez piyasaya sürülen cep telefonu oyunu Pokemon GO, Türkiye'de yeniden fenomen olmaya aday. Pokemon GO, bugüne kadar çıkış yapan en başarılı mobil oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyun her ay aktif destek ve etkinliklerle birlikte hala büyük bir kullanıcı topluluğuna sahip. Türkiye'de bir süre önce APK kullanımı nedeniyle erişimi engellenen oyunun Türkiye'de yeniden erişime açıldığı belirtildi. Pokemon Go nasıl oynanır? Pokemonlar nerede bulunur?